РИАМО - 21 июн. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении закона о контрактной системе со стороны ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», сообщает пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Спектр Групп». Она касалась действий заказчика при определении на электронном аукционе подрядчика по ремонту сети автодорог федерального значения — А-108 «Московское большое кольцо» в Подмосковье и подъезда к комплексу «Таруса» в Калужской области.

На комиссии управление признало жалобу ООО «Спектр Групп» обоснованной, а заказчику выдали обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд. Ранее Арбитражный суд Москвы также поддержал решение УФАС.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.