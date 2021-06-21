РИАМО - 21 июн. Доходы столичного бюджета за 5 месяцев 2021 года увеличились на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Вечерняя Москва».

Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова. Налоговые доходы выросли на 25,9% и составили 1158,3 млрд рублей. Остальные 93 млрд рублей поступили не от налогов.

«Так, в январе–апреле 2021 года оборот розничной торговли в текущих ценах вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы строительных работ возросли на треть: введено более 1,6 млн кв. м жилья — около 40% от годовых запланированных объемов», — сказала Елена Зяббарова.

По ее словам, за 5 месяцев из бюджета на развитие здравоохранения дали 203,7 млрд рублей, на социальную поддержку москвичей — 221,3 млрд рублей, на образование — 185,9 млрд рублей. При этом 42,3 млрд рублей выделили на культуру и туризм, а еще 21,3 млрд рублей — на спорт.

Зяббарова пояснила, что всего на социальные программы направили 53,5% всех расходов бюджета Москвы, или 674,6 млрд рублей.