РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посетить фитнес-клуб с 25 по 27 июня, сообщил председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян.

Фитнес клуб RE:fit и РОО «РосМолСпорт Московской области» приглашают посетить фитнес клуб по улице 8 Марта, дом 57. Там пройдут дни открытых дверей, во время которых посетители смогут бесплатно позаниматься, в том числе с профессиональным тренером, и получить консультации по правильному питанию.

27 июня с 17:20 состоится праздничная спортивная шоу-программа с соблюдением всех противоковидных мер, где гости клуба смогут увидеть яркие мастер-классы от тренерского состава фитнес клуба и лидеров РОО «РосМолСпорт Московской области».

Также посетителей ждут подарки и зрелищные номера экстремального силового шоу от ведущего праздничной программы - лидера ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председателя РОО «РосМолСпорта Московской области», рекордсмена мира по силовому экстриму Сергея Агаджаняна.