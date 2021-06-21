РИАМО - 21 июн. Глава городского округа Коломна Денис Лебедев проверил, как ведутся работы по созданию зоны отдыха у пруда возле Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По словам главы округа, уже осенью у монастыря сделают прогулочную дорогу вдоль пруда, теневые навесы, уникальные видовые точки. Сам водоем почистят, берега укрепят – эти работы уже в процессе.

По задумке проектировщиков, благоустроенную территорию можно будет использовать в разное время года. Например, зимой здесь уместно установить новогоднюю ель, устроить рождественские гуляния, а на Крещение использовать купель для ритуального омовения.

Весной и летом здесь можно проводить массовые праздничные мероприятия в честь Масленицы, Благовещения, Пасхи, Троицы и других православных праздников.