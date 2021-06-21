РИАМО - 21 июн. На больничные койки Мытищинской городской клинической больницы в сутки поступает от 60 до 100 человек, состояние этих людей зачастую вызывает опасения, предприятия округа могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Пациенты поступают в совершенно разном возрасте – и 30-летние, и 80-летние. Но бывает, что после искусственной вентиляции легких выписываются 90-летние пациенты, а молодые сгорают очень быстро. Причем они не имеют никаких вредных привычек, факторов, ухудшающих заболевание. И мы делаем вывод, что коронавирус не имеет строгой корреляции с состоянием здоровья пациента. Под ударом находятся все без исключения возрастные категории граждан», — сказал замглавврача по поликлинической работе Мытищинской городской клинической больницы Максим Максимов.

В городском округе Мытищи сотрудниками МГКБ привито уже 45 тыс. человек. Это не только мытищинцы. В Мытищинской городской клинической больнице прививаются жители Москвы и ближайших городов. Любой гражданин, имеющий полис ОМС, может сделать прививку в одном из пунктов вакцинации. Когда делается заявка, медики выезжают на предприятие, чтобы привить его сотрудников.

За последнюю неделю медики ощутили увеличившуюся нагрузку. Если ранее прививалось от 200 до 500 человек в день, то на прошлой неделе был зафиксирован рекорд: на все пункты Мытищ пришло 1,5 тыс. человек. И даже в выходные количество желающих пройти вакцинацию было не меньше, чем 700 человек.

«Сознательность населения явно повысилась, — отметил замглавврача. — Думаю, что такими темпами мы быстро сможем достичь коллективного иммунитета. Но важно, чтобы этот поток не ослабевал. И люди продолжали делать прививки. Важно привиться оперативно, создать коллективный иммунитет и защитить себя».

Максимов напомнил, что на территории Мытищ довольно много предприятий. Организации численностью более 50 сотрудников могут подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации на сайте.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Стали известны наиболее опасные симптомы индийского штамма Covid‑19. Во время первой волны пандемии такой симптом, как диарея, встречался реже.

- Первые антиковидные рестораны заработали в Москве. На текущий момент в реестре компаний числятся свыше 100 участников.

- Более 40 млн писем о вакцинации от Covid‑19 отправили жителям Подмосковья. Также специалисты мониторят запросы граждан в социальных сетях и готовят ответы на них.

- Непривитым сотрудникам закрыли вход в Дом правительства Подмосковья. Сделать прививки можно в городских поликлиниках, а также мобильных пунктах.

- В Подмосковье не планируют отказывать в плановой помощи не вакцинированным жителям. Пока этот вопрос в региональном Минздраве не рассматривается.

- Организаторов вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на 1 млн руб. Были нарушены требования социального дистанцирования.

- В столице продолжается прием заявок на создание антиковидных зон в кафе и ресторанах. В настоящее время в реестре компаний находится свыше 100 участников.

- Министр здравоохранения РФ посоветовал прививаться от Covid‑19 раз в полгода. При этом при стабильной ситуации с распространением вируса можно прививаться раз в год.

- Глава Минздрава РФ рассказал о росте заболеваемости Covid‑19 в 65 регионах. Жителей призвали ограничивать контакты с другими людьми до достижения коллективного иммунитета.

- Свыше 100 ресторанов Москвы планируют участвовать в эксперименте c Covid‑free‑зоной. В такие заведения смогут попасть только те граждане, которые вакцинировались от Covid‑19.

- Песков: Ревакцинация от Covid‑19 является неизбежной. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что повторную прививку необходимо сделать, чтобы защитить себя и обезопасить близких от опасной инфекции.

- В Центре Гамалеи поддержали решение Андрея Воробьева вакцинироваться трижды. Недавно губернатор поставил третью прививку от коронавируса.

- В Подмосковье число привившихся от Covid‑19 выросло в 10 раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион оперативно поставляют новые дозы вакцины от коронавируса.

- Еще 997 пациентов вылечились в Подмосковье от Covid‑19. За сутки скончались 13 человек.

- Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом. Теперь в Москве работают 35 КТ‑центров диагностики Covid‑19.

- В России готовят программу ревакцинации от коронавируса. Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.

- Горожан пригласили привиться от Covid‑19 в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация проходит бесплатно.

- Более 60% сотрудников «Мострансавто» привились от Covid‑19. Выездные пункты вакцинации работают в автопарках.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»