РИАМО - 21 июн. По результатам комплексной проверки сотрудниками Главгосстройндазора, прокуратуры, МВД, МЧС, администрации городского округа Мытищи обнаружены многочисленные нарушения законодательства в работе рынка, расположенного на Осташковском шоссе напротив гипермаркета «Твой Дом», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Данный земельный участок находится в федеральной собственности и захвачен незаконно, – пояснил заместитель мытищинского городского прокурора Михаил Гулевский. – Ни одно из строений не имеет разрешительной документации. Ранее мытищинская прокуратура уже проводила проверку на этом рынке, все материалы направлены в органы МВД. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства для привлечения к ответственности виновных лиц».

По факту нецелевого использования участка Главгосстройнадзором был перекрыт доступ к торговым павильонам и складским помещениям, торговые точки отключены от электросети. Торговая деятельность на объекте остановлена.