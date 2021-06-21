РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил всех медиков – врачей, медсестер, нянечек – с профессиональным праздником.

«Сегодня мы говорим слова бесконечной благодарности и глубочайшего уважения нашим врачам. Дорогие медики! Уже больше года вы находитесь на передовой, отдавая все свои силы борьбе со страшным недугом. К большому сожалению, за это время мы понесли невосполнимые потери среди ваших коллег, которые, спасая жизни наших жителей, не смогли сохранить свои. Вечная им память», - сказал Ружицкий.

Он полностью поддержал инициативу Общественной палаты городского округа, которая выступила с предложением создать Книгу Памяти героев-медиков.

«Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты - все причастные к медицине! Врач - это призвание, и в самое тяжелое время вы доказали свою верность выбранному пути, проявив лучшие качества! Спасибо за ваш труд, мужество, за преданность профессии, за тысячи спасенных жизней! Низкий вам поклон! Здоровья вам, счастья, заслуженного уважения, любви и заботы близких! С праздником!» - резюмировал Ружицкий.