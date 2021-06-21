РИАМО - 21 июн. Специалистам предстоит отреставрировать памятник архитектуры — Дом Мельникова, при этом облик фасадов и внутреннее пространство не изменятся, сообщает пресс-служба Москомархитектура.

Задача реставраторов — сохранить уникальное наследие, используя архивные данные и аутентичные материалы.

«В настоящее время в доме-мастерской специалисты проводят высокоточные архитектурные обмеры, проводят необходимые исследования и изыскания, готовят проектную документацию. Планируется, что активные реставрационные работы начнутся в следующем году. При этом и сейчас, и в ближайшие годы Дом Мельникова будет открыт для посещения», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Реставраторы во время проведения работ будут пользоваться записями, чертежами и дневниками Константина Степановича, которые они используют для воссоздания исторического облика дома-мастерской.

Большую роль в реставрации сыграют и результаты уже проведенных исследований состояния дома. Согласно им, в нем есть несколько типов так называемых деформаций, которые предстоит исправить. Есть те, которые являются «генетикой» этого дома, — о них предупреждал еще сам Мельников.

Другие же вызваны ошибочной эксплуатацией здания. Есть и нарушения, связанные с изменением городской среды вокруг дома. Все они будут устранены при проведении научной реставрации, которая продлится до 2024 года.

Дом Мельникова находится на Кривоарбатском переулке в Москве. Здание построили в 1927-1929 годах.

Дом-мастерская является вершиной творчества Мельникова и отличается новаторскими конструктивными особенностями, оригинальным художественным образом и объемно-пространственной композицией, продуманной функциональной планировкой. Одноквартирный жилой особняк в центре Москвы — уникальный для советского времени пример такого рода постройки.