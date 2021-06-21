РИАМО - 21 июн. Специалистам предстоит отреставрировать памятник архитектуры — Дом Мельникова, при этом облик фасадов и внутреннее пространство не изменятся, сообщает пресс-служба Москомархитектура.
Задача реставраторов — сохранить уникальное наследие, используя архивные данные и аутентичные материалы.
Реставраторы во время проведения работ будут пользоваться записями, чертежами и дневниками Константина Степановича, которые они используют для воссоздания исторического облика дома-мастерской.
Большую роль в реставрации сыграют и результаты уже проведенных исследований состояния дома. Согласно им, в нем есть несколько типов так называемых деформаций, которые предстоит исправить. Есть те, которые являются «генетикой» этого дома, — о них предупреждал еще сам Мельников.
Другие же вызваны ошибочной эксплуатацией здания. Есть и нарушения, связанные с изменением городской среды вокруг дома. Все они будут устранены при проведении научной реставрации, которая продлится до 2024 года.
Дом Мельникова находится на Кривоарбатском переулке в Москве. Здание построили в 1927-1929 годах.
Дом-мастерская является вершиной творчества Мельникова и отличается новаторскими конструктивными особенностями, оригинальным художественным образом и объемно-пространственной композицией, продуманной функциональной планировкой. Одноквартирный жилой особняк в центре Москвы — уникальный для советского времени пример такого рода постройки.
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