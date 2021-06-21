РИАМО - 21 июн. В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков, ими стали Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес, сообщает пресс-служба соцсети.

ОК проанализировали публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня любители футбола в ОК чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в ОК не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).

Интересно, что после первого матча России с Бельгией в ОК чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

Топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы: Станислав Черчесов, Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Александр Соболев, Далер Кузяев, Матвей Сафонов и Магомед Оздоев

Кроме того, до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в ОК существенно отличался — например, Артема Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир.

Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы — в 20 раз.

Одноклассники также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Любопытно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем на половину: сразу 6 игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей ОК перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай.

В целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.

За всеми актуальными событиями турнира в ОК можно следить с помощью специальной футбольной ленты в разделе «Рекомендации», куда попадают все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — например, Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.

Также в ОК пользователи могут поддержать футболистов сборной России с помощью специальных стикеров со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания). Самым популярным среди них за первую неделю турнира стал стикерпак с Денисом Черышевым, его отправляют в сообщениях и комментариях чаще всего.