РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. На территории базы отдыха и оздоровления «Искра» в подмосковном Красногорске состоялась встреча детей военно-исторического лагеря «Страна Героев» с летчиками-героями России Николаем Линьковым и штурманом Олегом Шалимовым, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Во встрече также принял участие заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Алексей Разбойников и сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны.

Среди участников встречи - руководитель военно-патриотического движения МПГУ Роман Чернай, а также ребята из направлений «Пост 1», «Робототехника» и «Хранители истории».

Герои России рассказали ребятам о профессии военного летчика, особенностях, романтике и трудностях службы, ответили на все интересующие вопросы, дали свои советы ребятам, планирующим поступать в военные вузы авиационного профиля.

Также на встрече Чернай рассказал о роли женщин во время войны.