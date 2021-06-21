РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске с 14 по 20 июня провели рейд «Пешеходный переход», за это время дорожная полиция выявила 44 нарушителей ПДД, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску использовал оперативно-профилактическое мероприятие для усиления профилактической работы и снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

За это время за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением ТС, пользующимся преимуществом в движении) оштрафовали 42 водителей. За остановку или стоянку ТС на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним, за исключением вынужденной остановки – двоих.

Участников дорожного движения попросили быть внимательными и взаимно вежливыми, а также помнить, что нарушение ПДД зачастую приводит к трагедиям.