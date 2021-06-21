РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах выписали 18 льготных рецептов на лекарства, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации главврач медучреждения Татьяна Мельник.

«Плановое выполнение диспансеризации у нас проходит достаточно активно. То, что касается льготного обеспечения, выписано 18 рецептов, обслужено - 12», - сказала Мельник.

По ее словам, телемедицина немного уходит на «нет», потому что идет переход на новую платформу.

«Как только переход будет осуществлен, думаю, что в нынешней эпидситуации мы будем больше обслуживать наших пациентов, - объяснила Мельник.