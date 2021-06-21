РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет отремонтировать двухкомнатную квартиру сироте, которая в связи с достижением 18-летия планирует вернуться в родной Подольск из детского дома.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» в Мособлдуме депутат провел очередной прием граждан в ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск. Обратились пятеро подольчан.

«Сироте из детского доме в Рузе исполнилось 18 лет и в августе она вернется в Подольск, где является собственницей двухкомнатной квартиры. Однако помещение не пригодно для проживания и нуждается в ремонте. Взял вопрос на личный контроль для того, чтобы юная подольчанка смогла вернуться проживать в родной город в комфортные и благоприятные условия», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина интересовалась паллиативной помощью в городском округе. Парламентарий дал гражданке соответствующие разъяснения, а также рекомендовал изложить интересующие вопросы в письменном виде, на основании чего как представитель областного парламента направит официальный запрос в министерство здравоохранения Московской области.

Двое мужчин попросили материальную помощь в связи со сложной жизненной ситуацией. В обоих случаях было принято положительное решение. Еще один житель Подольска попросил оказать помощь в вопросе благоустройства на территории улицы Горячкина в поселке МИС. Максимович взял этот вопрос на личный контроль.