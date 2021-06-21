РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. На благоустройство Братцевского парка в деревне Путилково подмосковного Красногорска выделят 20 млн рублей, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Ковтун и начальник теротдела «Отрадненское» администрации округа Владимир Цуканов встретились с жителями домов на улице Братцевской, чтобы обсудить концепцию благоустройства парка.

«Новый проект благоустройства Братцевского парка включит в себя, я считаю, самое основное, – историю, связанную с экоторопой. Она станет более интересной, длинной. Проходя по ней, можно будет насладиться красотами, видами», – сказал Ковтун.

На входе в парк появится входная группа в экостиле. Также в концепцию входят бесплатный туалет, пункт охраны и кабинет заведующего парком.

«Мы поставим стол для игры в шахматы, установим несколько шезлонгов для зоны солярия и домики для барбекю», – добавил Ковтун.

В выездном совещании приняли участие около 30 жителей. Они высказали ряд предложений по размещению объектов, но в целом концепцию одобрили.

«Возможность благоустройства Братцевского парка появилась в связи с тем, что ранее жители по сути саботировали проект благоустройства экопарка «Губайловский», проголосовав на публичных слушаниях против всех элементов», – пояснил Ковтун.

Он отметил, что глава округа Алексей Спасский прислушался к пожеланиям жителей. Финансы – 20 млн рублей – будут перераспределены.

«Благоустройство пройдет по программе софинансирования. 6 млн рублей выделяет область, остальное ложится на муниципальный бюджет», – сказал Ковтун.

После благоустройства Братцевский официально получит статус парка и войдет в состав МАУК «Парки Красногорска». Его территория увеличится с неполного 1 до 2 га.

На основе концепции составят сметы, которые обязательно должны пройти экспертизу.

«После экспертизы смет будет опубликован конкурс о выборе подрядчика. Мы хотим все это сделать до ноября», – заключил Ковтун.