РИАМО - 21 июн. В День медицинского работника глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал в стационаре педиатрического отделения областной больницы на бульваре Любы Новоселовой. Глава муниципалитета поздравил врачей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Педиатр – это не просто специальность. Это особый образ медицинского мышления. Ведь зачастую ваши самые маленькие пациенты даже не могут пожаловаться на недомогание, так как еще не научились разговаривать. В педиатрии ответственность врача, как и требования к его компетентности, исключительно высоки», – отметил Андрей Иванов, обращаясь к сотрудникам стационара.

Глава округа вручил медикам цветы и фрукты. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, поддержки и заботы близких людей.