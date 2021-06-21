РИАМО - 21 июн. В понедельник - в день рождения Виктора Цоя – поклонники его творчества собрались почтить память музыканта у стены на Новом Арбате, посвященной певцу, передает корреспондент РИАМО.

Главное место памяти музыканта находится в Москве на Новом Арбате. Стена дома № 37 для поклонников творчества рок-музыканта стала объектом ежегодного паломничества. Фанаты вместе поют под гитару бессмертные хиты рок-музыканта.

«Меня берет за душу творчество Вити Цоя тем, что он говорит с тобой на одном языке, когда тебе 11 и когда тебе 40 лет. И с возрастом тексты его песен открываются по-другому, и ты находишь там новые смыслы», - сказал поклонник музыканта Алексей.

Собравшиеся исполняют под гитару и поют свои любимые песни группы «Кино»: «Кукушка», «Перемен», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови».

Возраст собравшихся разный. Почтить память музыканта собрались и молодежь, и возрастные фанаты творчества Цоя.

«Слушать «Кино» я начал с 10 лет. Для меня самое важное в творчестве Цоя - это искренность и честность, понятные слова и красивая музыка. Его песни актуальны и сейчас, и 20 лет назад. Я прихожу сюда каждый год в день его смерти и в день рождения», - сказал поклонник творчества Владимир.

Советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Сегодня бы ему исполнилось 59 лет.