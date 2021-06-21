РИАМО - 21 июн. С 14 по 20 июня в парках Подмосковья прошла акция «Спасибо врачам!», в ней приняли участие более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В проекте поучаствовали артисты театра, кино и медийные личности. В течение недели в парках проходили флешмобы в поддержку врачей, с посетителями работали волонтеры. За прошлую неделю парки Подмосковья посетило 940 тыс. человек.

«В это непростое время особенно важно отметить работу наших врачей. С 14 июня в парках Подмосковья был запущен флешмоб «Спасибо врачам!». Спасибо неравнодушным жителям, которые приняли участие в акции, и, конечно, нашим волонтерам. Акция еще раз привлекла внимание людей к героической миссии врачей в наше время», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В некоторых парках в День медицинского работника открылись фотовыставки, посвященные врачам.

Акцию поддержала также госкорпорация «Роскосмос», несколько десятков предприятий которой находятся в Московской области.