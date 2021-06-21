РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июн. В подмосковных Котельниках выявили два нарушения правил торговли во время рейда по торговым рядам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес администрации Котельников стали поступать жалобы на торговые ряды, находящиеся на территории метро и автовокзала. По просьбе администрации сотрудники Котельниковского отдела полиции провели рейд, в ходе которого проверили торговые сети на предмет соблюдения масочного режима, водителей, занимающихся перевозками пассажиров, а также лиц, нарушающих общественный порядок.

В ходе рейда в отдел полиции за распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде доставили 9 человек, 5 человек из категории лиц без определенного места жительства. Также было составлено 11 административных протоколов, 2 из которых - за нарушение правил торговли.

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