РИАМО - 21 июн. 21 мероприятие прошло на площадках «Лекторий» и «Студия» на четвертом дне книжного фестиваля «Красная площадь», сообщает пресс-служба фестиваля.

Участниками этих мероприятий стали Александр Архангельский, Линор Горалик, Шамиль Идиатуллин, Анна Козлова, Александра Маринина, Анна Матвеева, Вадим Панов, Эдуард Сагалаев, Наталия Толстая, Татьяна Устинова, Сергей Шаргунов и другие.

V Всероссийский литературный конкурс ЛиФФт наградил своих лауреатов. Поэтесса из Донбасса Анна Ревякина получила медаль «Русский колокол». Николай Злобин, который получил медаль «Читатель года», отметил: «Читателей должно быть больше, чем писателей. Но сейчас мало людей читает».

Кроме того, писатель Захар Прилепин рассказал о том, как проходили съемки сериала «Обитель» на основе его романа.

«Это сильная, убедительная работа замечательного режиссера Саши Велединского», – резюмировал писатель.

«Вы окунетесь в мир человеческих чувств, который редко так ясно и четко бывает представлен на экране», – отметил генеральный директор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский.

пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь" пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь" пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь" 1 из 3

На круглом столе «Иллюстрируем Толстого. Как художники оживляют классические романы» шла речь о художественном оформлении книг и творчестве Льва Толстого – одного из величайших романистов. Также были объявлены итоги конкурса «Иллюстрируем Толстого».

Еще Александра Маринина представила двухтомник «Безупречная репутация» о новом расследовании Анастасии Каменской и признала, что пандемия никак не повлияла на ее образ жизни.

Авторы «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ поделились впечатлениями от работы над рассказами для сборника «Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей».

Наталия Толстая, праправнучка Льва Николаевича Толстого, представила свою книгу-альбом «Жизнь Л.Н. Толстого в иллюстрациях» и рассказала, с чего началась эта история: «Когда я задумала эту книгу, я сразу подумала, что мало кто знает, каким был Лев Николаевич в детстве, ведь известно первое карандашное изображение, когда ему было 17. Образа маленького Толстого у нас нет, поэтому я его придумала».

На встрече «Безумие и норма» Анна Козлова, лауреат премии «Национальный бестселлер», рассказала о новом издании романа «F20». Его героиня живет со страшным диагнозом «шизофрения». Также автор рассказала, что в последнее время работала над сценарием сериала, который ее очень увлек. Фильм выйдет на платформе «Старт».

Фестиваль открылся в Москве 17 июня. Он продлился четыре дня. На фестивале представили большое количество новых изданий, проектов, презентаций.