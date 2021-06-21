РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Юная спортсменка из городского округа Люберцы Анастасия Шкуратова стала победителем первенства России среди молодежи по легкой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 18 по 20 июня в Челябинске проходило первенство России среди молодежи по легкой атлетике.

«Анастасия Шкуратова, которая занимается в СШОР городского округа Люберцы под руководством тренера Вячеслава Миленина, стала лучшей среди 100 участников соревнований, заняв первое место в метании молота с результатом 60,50 м», - уточнил Ружицкий.

Он подчеркнул, что Шкуратова - одна из самых перспективных легкоатлеток городского округа. Она неоднократно становилась призером соревнований различного уровня.

«От всей души поздравляю Настю и ее наставника с выдающимся результатом! Желаю новых побед - в спорте и в жизни», - резюмировал Ружицкий.