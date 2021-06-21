РИАМО - 21 июн. ОНФ проведет акцию памяти «Лучи Победы» 22 июня в память о 80-летии со дня начала Великой Отечественной войны на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического комплекса в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Московской области.

Световая волна взметнется в небо в 22:00 по местному времени в городах-героях и городах воинской славы России. В знаковых местах, которые стали неотъемлемой частью истории Победы в Великой Отечественной войне, прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут #ЛучиПобеды.

Волна света прокатится по стране и завершится в самой западной ее точке – Морском торговом порту Балтийска (или база ВМФ).

В Московской области «Лучи Победы» зажгутся в городском округе Истра, на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического комплекса.

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») и Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны.