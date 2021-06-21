РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В связи с аварией на линии до 30 июня не будут доступны номера телефонов инфекционного стационара в поселке Красково подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба Люберецкой областной больницы.

Родственники пациентов, которые сейчас находятся на лечении в инфекционном отделении стационарного отделения №3 в поселке Красково, могут узнать об их состоянии по телефону: 8(977)475-64-56.

По данному телефону можно звонить с 9:00 до 18:00 в случае тяжелого состояния больного, либо когда нет прямой связи с пациентом (родственником).