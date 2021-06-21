РИАМО - 21 июн. В конце недели в Москве возможен ураган с грозой и градом, причиной этому может стать перегрев в атмосфере, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

«Из-за сильнейшего перегрева подстилающей поверхности в атмосфере к выходным начнут формироваться термики с тороидальным вихрем (своеобразный цилиндрический бублик). В результате как разновидность грозовых облаков, могут сформироваться мозаичные суперячейки - характеризующиеся мезоциклоном высотой до 13 км», – написал Тишковец.

Он добавил, что это может привести к сильному ливню, грозе, граду, шквалу и, возможно, урагану, который пройдет местами. На текущий момент спрогнозировать место и время урагана невозможно.

По словам синоптика, такая информация может быть вычислена с высокой вероятностью за сутки до события.

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