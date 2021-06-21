Туристический проект РИАМО «Путь-дорога» уже во второй раз вдохновляет travel-блогеров Подмосковья. В этот раз блогеры вместе с обозревателем РИАМО тестировали новый авторский маршрут проекта по Ярославскому направлению — дороге, с которой начинается путешествие по Золотому кольцу России. География тура — деревня Талицы, усадьба Мураново (Пушкинский городской округ) и село Радонеж (Сергиево-Посадский городской округ). За один день участники тура смогли пройтись по коридорам старинного особняка купцов Аигиных, вдохновиться русским духом в музее-заповеднике Мураново, видевшем многих русских классиков, а также посетить духовную родину преподобного Сергия Радонежского.

Новая жизнь усадьбы

Первый пункт маршрута встретил нас солнечной погодой и россыпью огромных улиток на дороге перед воротами усадьбы. Таких я последний раз видела в детстве лет двадцать назад на берегах южных рек. «Хороший знак!» — подумалось мне. И действительно, попасть сюда — определенно хороший знак, ведь сегодня усадьба Талицы редко принимает экскурсионные группы.

Деревня Талицы известна с XIV века. Предполагается, что именно здесь Дмитрий Донской делал остановку в 1380 году, когда следовал в Троице-Сергиев монастырь к Сергию Радонежскому за благословением на Куликовскую битву. По легенде, которую тут рассказывают, преподобный вселил в князя уверенность, рассказав о своем сне, где он увидел победу русского войска.

Местная достопримечательность — усадьба купцов Аигиных — не является свидетелем тех далеких времен. Здание было построено в 1869–1870 годах купцом Василием Петровичем Аигиным. Любопытно, что такие крупные купцы, как Аигины, были выходцами из крепостных и прославились тем, что выкупили себя самостоятельно — сюжет словно из сериала. На удивленные вопросы нашей группы экскурсовод ответила, что многие крупные купцы и промышленники царской России были из крепостных.

Аигины занимались торговлей, а также построили в Талицах кирпичный завод, где работало 250 человек. Кроме того, купцы владели лесопилками. Так что неслучайно восстановленная усадьба сейчас одновременно и кирпичная, и деревянная — это символ того, что хозяева усадьбы занимались этими материалами.

Восстановили усадьбу быстро — за полтора года. Сегодня на ее территории можно увидеть главный дом, каретный двор, кузницу и парк. Разгуляться есть где: площадь территории — 5 300 квадратных метров.

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До реставрации здание, как и многие подмосковные усадьбы, переживало трудные времена. После смерти владельцев дом перешел школе, которая располагалась здесь с 1914 по 1985 год. В начале трудных девяностых в усадьбе была мастерская скульптора Вячеслава Клыкова и дом-музей Талиц, а с 1996 года это место пришло в запустение.

Новую жизнь бывшее жилище Аигиных обрело в 2013 году благодаря губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья» — именно эта усадьба стала первой восстановленной в регионе. Здесь государству помогали крупные компании — реставрировала усадьбу инвестиционная компания ASG из Казани.

Все этапы восстановления можно найти в интернете. Из почти развалившегося заброшенного дома усадьба превратилась в новое здание с историей, которое словно и не переживало забвение. Около 20 миллионов рублей потребовалось для возвращения былого блеска.

К восстановлению усадьбы привлекли архитекторов и дизайнеров, которые тщательно воссоздавали исторические интерьеры, используя антикварную мебель со всех концов света и дорогие материалы для декора — например, тканевые французские обои. По словам экскурсовода, в усадьбе можно увидеть мебель XVII века и первой половины XIX века, зеркала наполеоновских времен и старинные бронзовые люстры. Картины русских мастеров на стенах — подлинные. Как нам рассказал экскурсовод, живопись была куплена в основном на аукционах во Франции.

Есть и то, что оставили так, как было при Аигиных — лестницу, старинные часы и камины на всех этажах здания. Особенная гордость усадьбы — французский рояль XIX века фирмы «Гавот», который украшает гостиную второго этажа. Оставили и толстые двери. По словам экскурсовода, ученики школы вспоминали, что такими массивными дверями было невозможно хлопнуть в порыве гнева.

В парке около здания нас радушно встретил большой щенок, который радостно набрасывался на участников блог-тура: людей здесь немного, а экскурсионная группа — это целое событие в тихой жизни усадьбы. Прогулявшись и вдоволь наигравшись со щенком, мы едем к следующему пункту маршрута — знаменитой усадьбе Мураново.

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Эпоха балов и поэзии

Многие жители Московского региона знают или хотя бы слышали об усадьбе Тютчева — живописном уголке Мураново. Подъезжая к этим местам, любуешься природой и понимаешь, почему лучшие поэты рождались в средней русской полосе. Для вдохновения здесь есть все — простор и мощь русской природы, «вкусный» воздух и беззаботная деревенская атмосфера. Здесь хочется часами сидеть на лавочке у пруда, петь народные песни и, конечно, писать стихи.

Кто попадает сюда в первый раз, обязательно удивляется интересной архитектуре и конструкции дома. Здание построил поэт Евгений Баратынский в 1842 году, причем построил самостоятельно, без помощи архитекторов и инженеров. Как говорил один из директоров музея, Баратынский оставил после себя стихи — и это архитектурное творение. И старался он не зря — сейчас современники могут увидеть быт дворянской усадьбы XIX века в восемнадцати комнатах этого уникального здания.

Удивительно, но официальными владельцами Мураново всегда были женщины. Все началось еще в 1816 году, когда купчая имения была оформлена на первую хозяйку — Екатерину Петровну Энгельгард. Женщина помогла обосноваться здесь имени Тютчева — дочь следующих владельцев, литераторов по фамилии Путяты, вышла замуж за сына поэта, Ивана Федоровича. А последней владелицей музея-заповедника стала Ольга Тютчева, которая решила передать Мураново государству.

По словам экскурсовода, именно призрак женщины пугал местных жителей в прошлом веке: кто-то из бывших владелиц по-прежнему охраняет свою территорию.

Чета Тютчевых и их дети собирали в Муранове коллекцию предметов, связанных со знаменитым поэтом, со всех концов страны — из Москвы, Петербурга и Царского села, из родового имения в Брянской области. Они перевезли сюда сохранившиеся личные вещи, книги, письма, картины, рукописи и фотографии.

Разобраться в сложностях родственных связей помогают экскурсоводы музея. Наш гид Арсений рассказал, что в дальнем родстве с Тютчевыми состоит нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик носит вторую фамилию — Пфеффель, восходящую к его прабабушке, которая была дальней родственницей Эрнестины Тютчевой, жены поэта.

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В музее можно увидеть множество предметов, которые есть только здесь и, например, еще в Эрмитаже. Так, в комнате на втором этаже, где ночевал Николай Гоголь, стоит подставка для журналов, которая раньше была держателем для Корана. Ее привезли из Стамбула — опытный глаз посетителей, любящих турецкие сериалы, обязательно это определит.

Музей удивителен и тем, что в нем нет этикеток и надписей. По словам экскурсовода, создатели экспозиции хотели передать уникальную атмосферу дворянского дома и оставили многие вещи на тех местах, где они стояли почти два века назад. В столовой на первом этаже удалось сохранить люстру и часы, которым более 200 лет. И что самое интересное — эти предметы ни разу не ломались. Образцовое качество!

В библиотеке сохранился уникальный портрет императора Константина I, который официально считался правителем России всего 25 дней. Великий князь Константин Павлович отказался от престола в пользу брата Николая I, но для порядка коронационные портреты все-таки создали, и один из них висит в библиотеке Мураново рядом с портретом «князя Италийского» Александра Суворова. А на первом этаже гостей усадьбы ждет сюрприз — на кухне показывают настоящую кофемашину XIX века.

В Мураново обязательно нужно побывать каждому — это невероятный пласт истории позапрошлого века, который сумели сохранить потомки поэта. Посетители тут могут полностью погрузиться в быт и нравы XIX века — периода, который навсегда остался в книгах.

Ну а наша группа смогла почувствовать на себе, что значит быть аристократом XIX века, благодаря возможности поиграть в крокет. Эта популярная спортивная игра позапрошлого века пришла к нам из Англии. По правилам две команды с помощью специальных молотков на длинной ручке должны провести шары через специальные воротца, расставленные на площадке.

Поиграв буквально 10–15 минут, понимаешь, что игра развивает логику и пространственное мышление, что было необходимо для правителей и полководцев. Кроме того, любая игра объединяет, так что в процессе мы узнали, кто из блогеров — физик, а кто — лирик.

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Безмолвие и созерцание

Последней точкой нашего маршрута стало небольшое село Радонеж в Сергиево-Посадском округе. Сергиев Посад привлекает туристов во всего мира главной достопримечательностью — Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, где хранятся мощи основателя монастыря святого Сергия Радонежского. Село Радонеж — это окрестности подворья Троице-Сергиевой лавры и духовная родина преподобного Сергия.

Это место интересно не только религиозным людям, но и историкам — на месте Радонежа было обнаружено древнее городище. В первом тысячелетии здесь существовал укрепленный родовой поселок финноязычного населения — меря и балтов, а позже сюда пришли славяне.

По одной из версий, название «Радонеж» пошло от новгородца по имени Радонег, который выстроил тут крепость. Во время монгольского нашествия Радонеж стал местом сбора дани, так как здесь проходила Переславская дорога из Москвы — важный торговый путь.

В маленькое село в XIV веке переехал будущий преподобный Сергий со своей семьей — ему было тогда 12 лет. Уйти в монахи отрок Варфоломей (так звали Сергия Радонежского до пострига) смог только после смерти родителей. Он раздал свое имущество нуждающимся и ушел жить в лес, где непрестанно молился Богу и стал основателем монашеской традиции, основанной на безмолвии и созерцании.

Село Радонеж — это действительно то место, где хочется молчать и созерцать. Мы это поняли, оказавшись на 30-метровой колокольне храма Преображения Господня, построенного в 1842 году. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на окружающую природу, водяную мельницу и источник, где берут воду паломники и жители села.

Здесь хочется остаться подольше, любуясь живописными видами и ощущая умиротворение, которое окутывает здесь каждого. Мы остались еще на час, пообедав на террасе кафе с видом на крепостные валы XV века и удивительную радонежскую природу.