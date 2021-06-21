РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. Владельцам незаконно установленных гаражей на улице Комарова в Щелкове необходимо в течение 7 дней их демонтировать, сообщается на сайте администрации городского округа.

Некапитальные сооружения расположены на земельном участке в районе дома 13Б на улице Комарова. В случае неисполнения данного требования в указанный срок администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительному сносу незаконных сооружений.

Справочную информацию можно получить в управлении по благоустройству администрации городского округа по адресу: Щелково, пл. Ленина, д. 2 кабинет 301 или по телефону: 8(496)561-11-53.