РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В подмосковных Люберцах улицы Волковскую и Инициативную будут патрулировать на предмет выявления несанкционированной торговли, сообщил заместитель главы администрации округа Александр Семенов.

В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий провел личный прием. Жительница пожаловалась на несанкционированную торговлю на улицах Волковская и Инициативная. Глава получил разобраться в вопросе своего заместителя Александра Семенова.

«Мы сегодня встречались с замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Максимом Фоменко, обсудили ряд вопросов. Завтра изменят маршрут патрулирования, переход с улицы Волковской на Инициативную будет патрулироваться на постойной основе», - сказал Семенов.