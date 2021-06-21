РИАМО - 21 июн. По состоянию на 17 июня медорганизации Подмосковья зарегистрировали 6 172 обращения за медицинской помощью из-за укусов клещей, в том числе 1 550 обращений среди детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Больше всего обращений зарегистрировано в городских округах Дмитровский (392), Орехово-Зуевский (373), Раменский (332), Павловский Посад (328) и Коломна (304).

За аналогичный период прошлого года в Подмосковье зарегистрировали 5 425 случаев присасывания клещей, из них 1 991 - среди детей.

Для профилактики гражданам, которые выезжают в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту зоны, и людям, входящим в профессиональные группы риска, проводят вакцинацию против заболевания. Таким образом, на 17 июня прививку от клещевого энцефалита получили 4 857 человек, среди которых 1 792 ребенка.

Акарицидные обработки уже проведены на площади 26 445 га. Они нужны для профилактики инфекций, которые передаются иксодовыми клещами.

Исследования 2 131 клеща показали, что в них нет возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 9,9% случаев найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,1% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% - моноцитарного эрлихиоза человека.

17 случаев болезни Лайма зафиксированы среди взрослого населения за 5 месяцев текущего года. Это в 1,3 раза меньше результата такого же периода прошлого года, когда количество случаев составило 22 единицы.

Людей, которые заболели клещевым вирусным энцефалитом, в Подмосковье не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью держит ситуацию с клещевыми инфекциями на контроле.