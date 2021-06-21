РИАМО - 21 июн. В текущем году в столичном метро начали тестировать новейшее поколение беспроводной сети Wi-Fi 6, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Оно позволяет сделать соединение стабильным, а также повысить скорость, пиковые значения которой с использованием новой сети составят более чем 250 Мбит/сек.

На текущий момент новое поколение сети уже тестируется в 10 поездах «Москва»‎ на Таганско-Краснопресненской линии. Тест проводит партнер столичного департамента – компания «МаксимаТелеком». По итогам пилотного проекта компания планирует обновлять оборудование в поездах метро. Информация о расширении тестовых работ и сроках запуска станет известна позже.

Ранее сети Wi-Fi носили «цифровые» названия, однако уже в 2018 году международный консорциум Wi-Fi Alliance решил именовать их по номерам. Таким образом, сеть 802.11ac стала Wi-Fi 5‎, а новое поколение 802.11ax — Wi-Fi 6.

Для того, чтобы воспользоваться сетью нового поколения, пользователям необходимо авторизоваться в MT_FREE, если смартфон поддерживает новую сеть, подключение произойдет автоматически. Процедура авторизации останется без изменений.

Wi-Fi 6 совместима с преимущественным количеством флагманских моделей смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus и другими. В скором времени на рынке появится еще больше устройств с поддержкой Wi-Fi 6.

Проект «Время ранних»: как получить скидку 50% на проезд в метро>>