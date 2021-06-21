На этой неделе жителей Московского региона ожидает аномально высокая температура воздуха. Синоптики обещают шесть температурных рекордов и прогнозируют высокий уровень ультрафиолетового излучения. Сколько градусов покажут столбики термометров, когда ждать похолодания и как с жарой справляются местные жители, читайте в материале РИАМО.

Аномальная жара

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жителей европейской части России на этой неделе ждут настоящий африканский зной и засуха. Температурный фон превысит климатическую норму июня на 13–15 градусов, что является аномалией.

Так, в понедельник днем в Москве температура воздуха прогреется до +33 градусов, во вторник – до 33–35 градусов тепла, а в среду, четверг и пятницу следует ожидать плюс 34–36 градусов. Температура ночью не опустится ниже 20 градусов на протяжении всей недели.

Также Евгений Тишковец отмечает, что в Москве ожидается 5–6 температурных рекордов. Синоптик не исключает и установление абсолютного максимума всего июня – он держится с 1901 года, когда столбики термометров в столице зафиксировали рекордные +34,7 градусов.

Жара не обойдет стороной и Московскую область – среднесуточная температура воздуха в регионе будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Из-за очень высокой температуры в регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Он продлен до 23:00 22 июня, сообщает портал Гидрометцентра РФ.

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«Фиолетовая» опасность

Помимо аномальной жары, в Центральном федеральном округе в период с 21 по 27 июня будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Как заявил ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в указанный период ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, с индексом 6-7 единиц.

Синоптик предупредил о необходимости соблюдать меры безопасности. Такое вредное излучение может нанести вред глазам, коже, а также вызвать различные заболевания. Чтобы уберечь себя от вредного воздействия лучей, до 15:00 лучше не находиться на улице. Также обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами, носить шляпы и одежду, закрывающую руки и плечи.

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Когда ждать прохлады

Жители Московского региона, изнывающие от зноя, с нетерпением ждут похолодания. Однако, по словам Евгения Тишковца, высокая температура будет стабильно держаться практически до конца месяца. В последнюю неделю июня дневная температура понизится до плюс 24–29 градусов, но на существенную прохладу рассчитывать не стоит.

Долгожданную прохладу не принесут и сильные дожди, которые, по сообщению сайта «Метеоновости», местами пройдут в столице днем 25 июня. При этом температура воздуха составит 30–35 градусов тепла.

Также ливни ожидаются по всему Московскому региону 26 и 27 июня, но и они значительно не повлияют на снижение температуры.

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«Жара продержится до четверга, а вот я – вряд ли»

Пока синоптики не могут порадовать новостями о скором похолодании, жители Московского региона делятся в социальных сетях мнениями о рекордной жаре. Для одних она стала источником радости, а для других – серьезным испытанием на прочность.

Так, пользователь Vispero комментирует один из заголовков об погоде, которыми пестрит новостная лента, и выражает сомнения, сможет ли он продержаться, пока жара не спадет.

Заголовок: "Аномальная жара продержится в Москве до четверга". Хорошо ей, жаре, она-то продержится, а вот я — вряд ли. — Vispero (@Watencaist) June 21, 2021

Пользователь asadd пытается придумать способ, который поможет справиться с жарой. В ход идут все возможные методы: от холодной тряпки на лбу до выхода на улицу только после заката.

че мне делать ближайшую неделю? есть по кубику льда раз в 2 часа, обливаться холодной водой каждый час, не выходить из дома с 8 утра до 9 вечера, носить холодную тряпку на лбу? Или все вместе? — asadd (@LVmysecondname) June 20, 2021

Не знает, как справиться со зноем в столице, и Милена Бахитова.

А вот Наталья Осиновская рекомендует не пренебрегать в жару головными уборами – можно подобрать себе модную модель.

Светлана делится в Инстраграме фотографией своего уютного загородного домика и сетует, что не может оказаться там прямо сейчас: «В такую жару в каменном доме спасение… но я в городе *».

Проблему с жарой решила бы всего одна маленькая деталь, считает пользователь vigilant nyaksha. Просто Москве стоило бы расположиться на побережье.

Меня не бесит жара, меня бесит Москва, которая какого-то черта не на берегу моря 😑 — vigilant nyaksha 👹❌ (@tomoe_evans) June 21, 2021

Кто-то, как Даниил Смирнов, напротив, доволен настоящим летним зноем, который так редко приходит в Москву.

«Жарко, но иногда это лучше вечных дождей», – комментирует он запись с прогнозом погоды паблика «Интересная Москва» «ВКонтакте».

С ним согласна Евгения Романенко. Девушка рада, что в город пришло «нормальное лето с погодой под 30ку».

Вполне неплохо чувствуют себя и офисные работники, трудящиеся в любимом кабинете с кондиционером.