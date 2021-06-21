РИАМО - 21 июн. ООО «ТМ-Партс» включили в реестр недобросовестных поставщиков по жалобе МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Компания вовремя не предоставила подписанный экземпляр контракта на поставку краски и материалов для благоустройства в 2021 году.

На заседании комиссии антимонопольная служба не нашла уважительных причин для неподписания договора в срок.

Поэтому сведения о фирме «ТМ-Партс» решено внести в реестр недобросовестных поставщиков.

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