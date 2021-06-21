РИАМО - 21 июн. В административном здании в центре столице произошел пожар, площадь возгорания составила 30 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел в одном из кабинетов, который находится на третьем этаже здания. Сам объект, в котором происходило возгорание, располагается по адресу: проезд Девичьего поля д. 4.

По указанному адресу, согласно данным открытых источников, находится общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ.

О возгорании стало известно в 15:01, ликвидация произошла в 15:26. Пострадавших в результате пожара нет.