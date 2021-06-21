РИАМО - 21 июн. Центральная пригородная пассажирская компания разработала и начала установку билетопечатающих автоматов для безналичной бесконтактной оплаты проезда на станциях, уже поставили 202 автомата, сообщает пресс-служба компании.

Новые автоматы поставили рядом с обычными, в которых есть возможность оплаты банковской картой, но ее нужно вставлять в картридер, выбирать в меню и т.д. Через новый автомат можно будет купить билет только безналичным способом. Это должно сократить время в очередях.

В автоматах стоят новые большие экраны, в верхней части которых отображается актуальное расписание ближайших электропоездов, в нижней – привычное меню покупки.

Новые автоматы появились на станциях: Тучково, Пионерская, Одинцово, Сетунь, Новогиреево, Реутово, Черное, Нижегородская, Храпуново, Электроугли, Фрязево, Ногинск, 33 км, Электросталь, Электрогорск, Дрезна, Крутое, Заря, Купавна, Железнодорожный, Бронницы, Конобеево, Гжель, Белоозерская, Куровская, Фрезер, Ильинская, Плющево, Удельная, 47 км, Раменское, 88 км, Москворецкая, Коренево, Луховицы, Егорьевск, Родники, Новая, Фабричная, Солнечная, Чехов, Столбовая, Гривно, Львовская, Серпухов, Расторгуево, Домодедово, Калинина.

Также их поставили на станции: Жилево, Узуново, Чертаново, Ленинская, Волоколамск, Гражданская, Красный Балтиец, Волоколамская, Павшино, Пенягино, Савеловская, Окружная, Лобня, Новодачная, Хлебниково, Турист, Клязьма, Валентиновка, Загорянская, Ивантеевка - 2, Фрязино тов., Болшево, Пушкино, Александров, Воронок, Москва 3, Тайнинская, Перловская, Хотьково, Мытищи, Сергиев Посад, Яуза, Ашукинская, Зеленый бор.