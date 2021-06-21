РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Житель Люберец обратился к главе городского округа Владимиру Ружицкому с просьбой организовать досуг для детей летом, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием. Один из жителей попросил организовать досуг для детей в летний период на базе школ в микрорайоне Самолет.

«Понятно, что сейчас пандемия, вирус, но он же пройдет и надо подумать, может, задействовать школы. Там по сути концертные залы. Надо составить планы», - сказал Ружицкий.