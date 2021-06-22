РИАМО - 22 июн. «Газпром нефть» выбрала испанскую компанию Tecnicas Reunidas S.A. для реализации проекта строительства секции комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Инвестиции в проект составят более 20 млрд рублей. Работы планируется завершить к 2025 году.

Новые технологии расширят возможности финальной переработки и Московский НПЗ сможет увеличить выпуск автомобильного топлива для рынка столичного региона.

Tecnicas Reunidas S.A. обладает большим опытом в создании высокотехнологичных производств. Инженеры компании успешно реализовали ряд проектов в Канаде, Австралии, Великобритании, Норвегии и США. Отдельное внимание при работах на Московском НПЗ будет уделено соблюдению строгих экологических требований.

«Компания продолжает программу модернизации собственных НПЗ, направляя инвестиции в дальнейший рост выпуска качественного бензина, керосина и дизельного топлива для российского рынка. В проектах модернизации мы сотрудничаем с ведущими зарубежными и российскими компаниями, выбирая лучшие на сегодня технологии и оборудование», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Он также подчеркнул, что современные решения позволяют нам повышать эффективность производства с одновременным снижением воздействия на окружающую среду.