РИАМО - 21 июн. Более 230 прожекторов устремят свет в небо над Музеем Победы в Москве 22 июня в 22:00, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

22 июня - в День памяти и скорби - Музей Победы станет площадкой акции «Лучи Победы». В этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Разноцветные лучи подчеркнут неповторимый облик музея, а игра световых потоков будет видна из разных точек столицы. Световое шоу продлится в течение нескольких часов.

Также «Лучи Победы» осветят Московский государственный университет. Кроме того, акция пройдет не только в Москве, но и в других городах-героях и городах воинской славы России.

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») и Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны.