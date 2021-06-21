РИАМО - 21 июн. В Главном храме Вооруженных Сил России, расположенном на территории музейного комплекса «Дорога памяти», состоялась Божественная Литургия в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора Воскресения Христова, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Службу возглавил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На Божественную Литургию собрались военнослужащие, члены их семей, руководство министерства обороны Российской Федерации, а также гражданский персонал Вооруженных Сил и прихожане.

В своем выступлении министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Главный храм Вооруженных Сил России за год стал одним из самых посещаемых храмов в стране, в нем побывали более 1,5 млн человек.

Министр напомнил, что храм построен на народные средства. В его строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников, военнослужащих.

Решение о строительстве храма было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.

Собор освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храм является одним из трех Патриарших Соборов в России.