РИАМО - 21 июн. В Москве на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением, грузовая фура выехала на тротуар, сообщает Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

На месте работают оперативные службы. На фото видно, что автомобиль въехал в рекламный щит. По предварительной информации, пострадал только водитель грузового автомобиля.

Движение транспорта затруднено по внешней стороне Садового кольца в сторону Садовой-Каретной улицы. Водителям порекомендовали объезжать этот участок.

На данный момент загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла.