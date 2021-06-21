РИАМО - 21 июн. Житель Одинцовского городского округа Подмосковья обвиняется в убийстве своего 27-летнего знакомого, молодого человека заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 18 июня знакомые вместе ехали на машине. Между ними произошел конфликт, мужчины остановились вблизи пос. Немчиновка и продолжили ссориться. В какой-то момент обвиняемый нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему оппоненту. После убийства он уехал с места преступления.

Сейчас идет получение и закрепление доказательств по делу. При осмотре места происшествия следователи изъяли нож, взяли смывы, допросили очевидцев и обвиняемого. Назначены медицинская и генетическая экспертизы.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается. До суда обвиняемый будет содержаться в СИЗО.