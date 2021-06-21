РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 22 июня отключат электричество, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Свет отключат в деревнях Чурилково и Шестово, Минаево, Купчинино и Голубино, а также в микрорайоне Востряково на улицах 1-я Садовая, Майская, Вокзальная.

Электроэнергию отключат на два часа в период с 9:00 до 17:00.



Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.