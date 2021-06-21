РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июн. Летний спортивный фестиваль ГТО прошел в Котельниках на минувших выходных, в нем приняли участие жители всех возрастов - всего порядка 150 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятии также присутствовали глава округа Сергей Жигалкин и члены молодежных организаций. Участников распределили на несколько потоков. Перед началом испытаний им выдали средства индивидуальной защиты и проинструктировали о важности соблюдения социальной дистанции.

Участники сдавали следующие виды испытаний: подтягивания на высокой и низкой перекладинах; отжимания; рывок гири (16 кг); пресс; наклон вперед из положения стоя; прыжок в длину.

Жигалкин выступил с приветственным словом, после чего личным примером продемонстрировал, как нужно сдавать данные нормативы, подняв гирю 50 раз. Общую разминку под музыкальное сопровождение проводила жительница города, мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократная чемпионка России по многоборью Ирина Ермакова.

Спортивное мероприятие прошло в дружественной, праздничной атмосфере, каждый участник по его окончании получил соответствующий сертификат.