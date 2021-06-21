РИАМО - 21 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику кинотеатра в ТЦ «Атриум», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Известно, что инцидент произошел ночью 19 июня. Один из посетителей кинотеатра, в ходе словесной перепалки с сотрудником учреждения, достал предмет, похожий на нож, и начал им угрожать.

Свидетели происшествия вызвали полицию. Прибывший наряд задержал мужчину.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

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