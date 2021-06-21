РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске завершился ремонт филиала детской поликлиники, в ближайшее время там проведут генеральную уборку и установят специальное оборудование и мебель, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» в Московской областной думе по контролю строительства объектов социальной инфраструктуры и с целью реализации партийного проекта «Здоровое будущее» парламентарий проверил ход ремонта филиала детской поликлиники на улице Ульяновых, 31.

«Совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете Любовью Ушаневой, главным врачом Подольской городской детской поликлиники №1 Натальей Мотылевой и представителями подрядной организации в ходе проверки убедились, что ремонтные работы идут согласно установленному графику. В настоящий момент учреждение здравоохранения ожидает генеральная уборка после капитального ремонта, установка специализированного оборудования и мебели», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По завершении рабочей встречи Максимович поздравил Мотылеву с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Он выразил искреннюю благодарность за высокий профессионализм, верность избранному делу, самоотверженность и милосердие.