РИАМО - 21 июн. Глава Подмосковья Андрей Воробьев занял третье месте в рейтинге губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за май текущего года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Также в тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В соцсетях обсуждали предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева построить завод Tesla в Подмосковье, адресованное Илону Маску. Также обсуждали сообщение главы Подмосковья о том, что самую загруженную в регионе станцию «Железнодорожная» сделают свободнее благодаря новой платформе «Ольгино», которая станет частью МЦД-4.

Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона привиться от коронавируса в период майских праздников.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.