РИАМО - 21 июн. В Серебряных Прудах полицейские задержали 3 местных жителей, которые похитили с дачного участка 41-летнего мужчины забор и другие изделия из металла в п. Успенский, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые — ранее судимые 2 мужчин и женщина в возрасте от 32 до 44 лет, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По словам злоумышленников, они вывезли краденное на машине знакомого и сдали все в пункт приема металлолома. Деньги потрачены на личные нужды.