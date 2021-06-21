РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. Щелковский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области с 26 июня по 2 июля проведет горячую линию по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности, сообщается на сайте администрации городского округа.

Консультирование проводится по вопросам: нормативные требования к продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине; рекомендации по правильному питанию; где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте (сайт Роспотребнадзора России, портал ГИС ЗПП).

Ответы на вопросы можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43. По телефону горячей линии управления: 8(800)100-50-14. По телефону горячей линии Щелковского территориального отдела: 8(496)566-43-11. Также по телефонам Щелковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»: 8(496)566-84-45 и 8(496)562-59-27.