РИАМО - 21 июн. В понедельник стартовал прием заявок на соискание крупнейшей ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

В этом году номинантами станут 1,2 тыс. человек, которые будут представлять свои социально значимые проекты и инициативы по следующим категориям: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен».

Заявки на участие в премии принимаются на официальном сайте (премия-мырядом.рф) до 11 июля 2021 года. После этапа народного голосования состоится определение лауреатов специальной премии «Перемены Подмосковья», которое будет осуществлено губернатором Московской области из числа всех участников премии до 18 августа. Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей.

Помимо социальной значимости проекта и долгосрочных перспектив его развития, оцениваться будут и уникальность, инновационность, охват аудитории и другие характеристики.

Ежегодная премия губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен», ранее известная под названием «Наше Подмосковье», учреждена в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей региона — проектов, направленных на улучшение качества жизни и создание позитивных перемен в Московской области.

За 7 лет проведения конкурса, в нем приняли участие порядка 240 тыс. человек, 12 тыс. заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей. В премии может принять участие любой гражданин России, достигший 18 лет и имеющий регистрацию на территории Московской области.