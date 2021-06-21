РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Художественный военно-исторический фильм «Подольские курсанты» номинировали на международный кинофестиваль в Румынии, сообщила студия «ВоенФильм».

Фильм стал одним из номинантов Wallachia International Film Festival в категории «Художественный фильм». Кинофестиваль пройдет в середине августа.

Очень молодой кинофестиваль проходит в третий раз в центре Бухареста в грандиозном Старом городе. Организаторы отмечают, что смотрят все фильмы, читают все сценарии и отбирают в программу исключительно по художественным достоинствам, а номинируют - лучших.