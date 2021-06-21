РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил сотрудников подстанции скорой помощи в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи с Днем медицинского работника и вручил награды регионального парламента, сообщили в пресс-службе депутата.

Мероприятие прошло в период пересменки бригад скорой помощи. Ефимов поблагодарил всех сотрудников подстанции за тяжелый труд и по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил благодарственные письма руководителю подстанции Александру Ажеганову и сотрудникам коллектива: медикам, водителям и техническому персоналу. Всего награды регионального парламента получили 20 человек.

«Вы, как и врачи в «красной» зоне, всегда на передовой. Именно от вашего профессионализма, оперативности, чуткости зависят жизнь и здоровье пациентов. Желаю вам крепости духа и здоровья, благополучия и, конечно, скорейшего завершения новой волны коронавирусной инфекции», - сказал Ефимов.

Парламентарий также добавил, что вся семья вместе с ним, не смотря на перенесенный им коронавирус, сделала прививку.

«Это, прежде всего, ответственность перед своими родными, теми, кто тебя окружает. Это единственная возможность остановить пандемию и сохранить жизни людей», - подчеркнул Ефимов.

По словам Ажеганова, за минувшие сутки поступило более 300 вызовов, медики выезжали к больным более 200 раз. Нагрузка в разы выросла и на врачей, и на водителей. Много людей обращаются с симптомами новой коронавирусной инфекции и, как правило, выясняется, что они не делали прививку.

Что касается коллектива подстанции, то все они вакцинированы и делают ПЦР-тесты.

Ефимов отметил, что в ходе встреч с жителями во дворах и на предприятиях он продолжит информировать о важности вакцинации.