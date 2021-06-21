РИАМО - 21 июн. Запуск газораспределительной станции «Жуково» в подмосковном Раменском дает старт программе социальной газификации в Подмосковье, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Раменском ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Жуково». Объект открыли зампред правительства РФ Александр Новак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это крупнейший объект, построенный в рамках госпрограммы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Мы находимся на вводе эксплуатации ГРС, которая, по сути, дает технологический старт социальной программе газификации, которую в Московской области нужно сделать за 1,5 года», - сказал Баранов журналистам.

Он отметил, что регион технологически и административно готов к газификации.

«В Московской области 674 точки, где каждый житель может получить информацию о социальной газификации», - заключил Баранов.

В Подмосковье стартует президентская программа социальной газификации. В рамках программы будет проведен газ для порядка 300 тыс. жителей. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо наличие официально зарегистрированной постройки на участке.

Запуск программы позволит жителям газифицированных населенных пунктов Подмосковья не платить за подведение топлива к участку. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения.

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