РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Сотрудники полиции Подольска задержали двоих приезжих рецидивистов, подозреваемых в разбойном нападении и переводе на свои счета чужих денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД России по округу.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летнего уроженца Ульяновской области о том, что на территории лесопарковой зоны вблизи улицы Молодежной его знакомые избили его, отобрали мобильный телефон и совершили несколько операций по переводу денежных средств. Общая сумма материального ущерба составила 16 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимых уроженцев Ульяновской области в возрасте 18 и 32 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.